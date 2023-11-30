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Василий Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1892

Отец: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Мать: Филиппова Анастасия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мекумянова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мотрена Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна

Смерть
Неизвестно

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