Василий Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мекумянова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мотрена Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна
Смерть
Неизвестно