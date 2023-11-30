Филиппова Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Никифорович

Рождение ребёнка
27.12.1892

Сын: Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.

Сын: Мекумянов Гаврил Еремеевич

Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Рождение ребёнка
15.05.1900 ст.

Сын: Мекумянов Семен Еремеевич

Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Мекумянова Екатерина Еремеевна

Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)

Смерть
Неизвестно

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