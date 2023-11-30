Филиппова Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Никифорович
Рождение ребёнка
27.12.1892
Сын: Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)
Рождение ребёнка
09.04.1893 ст.
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)
Рождение ребёнка
20.11.1898 ст.
Сын: Мекумянов Гаврил Еремеевич
Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)
Рождение ребёнка
15.05.1900 ст.
Сын: Мекумянов Семен Еремеевич
Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Мекумянова Екатерина Еремеевна
Отец ребёнка: Мекумянов Еремей Иванович (Айаака)
Смерть
Неизвестно