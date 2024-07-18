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Верховский Вадим Никандрович

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Место рождения

г. Белый Смоленской губернии

Дата рождения

12.11.1873

Дата смерти

06.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873

Отец: Верховский Никандр Иванович

Мать: Верховская (Иванова) Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1900

Дочь: Верховская Людмила Вадимовна

Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.981. кадр 223
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Верховский Вадим Вадимович

Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

ЦГИА СПб. ф.19 оп.127 д.1289 кадр 69
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Верховский Марк Вадимович

Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещен в Благовещенской на Васильевском острове церкви 15-го февраля. Родители - кандидат СПб Университета, сын губернского секретаря Вадим Никандрович Верховский и законная жена его Александра Никола... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Верховский Ростислав Вадимович

Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1686, 138 кадр
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Сазонова (Верховская) Анна Вадимовна

Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

Смерть
06.01.1947

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