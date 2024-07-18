Верховский Вадим Никандрович
Место рожденияг. Белый Смоленской губернии
Дата рождения12.11.1873
Дата смерти06.01.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1900
Дочь: Верховская Людмила Вадимовна
Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.981. кадр 223
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Сын: Верховский Вадим Вадимович
Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна
ЦГИА СПб. ф.19 оп.127 д.1289 кадр 69
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Верховский Марк Вадимович
Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна
Крещен в Благовещенской на Васильевском острове церкви 15-го февраля. Родители - кандидат СПб Университета, сын губернского секретаря Вадим Никандрович Верховский и законная жена его Александра Никола... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1905
Сын: Верховский Ростислав Вадимович
Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1686, 138 кадр
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Сазонова (Верховская) Анна Вадимовна
Мать ребёнка: Верховская (Рачинская) Александра Николаевна
Смерть
06.01.1947