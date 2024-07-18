Верховская (Иванова) Лидия Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Верховская (Иванова) Лидия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Максим Павлович

Мать: Иванова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Никандр Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1873

Сын: Верховский Вадим Никандрович

Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович

г. Белый Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1878

Сын: Верховский Юрий Никандрович

Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович

село Гришнево, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Верховский Владимир Никандрович

Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Каратыгина Ольга Никандровна

Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1882

Дочь: Верховская Лидия Никандровна

Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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