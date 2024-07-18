Верховская (Иванова) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1873
Сын: Верховский Вадим Никандрович
Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович
г. Белый Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.05.1878
Сын: Верховский Юрий Никандрович
Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович
село Гришнево, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1879
Сын: Верховский Владимир Никандрович
Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Каратыгина Ольга Никандровна
Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1882
Дочь: Верховская Лидия Никандровна
Отец ребёнка: Верховский Никандр Иванович
Смерть
Неизвестно