Верховская (Рачинская) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховская (Рачинская) Александра Николаевна

Верховская (Рачинская) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Вадим Никандрович

Рождение ребёнка
03.07.1900

Дочь: Верховская Людмила Вадимовна

Отец ребёнка: Верховский Вадим Никандрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.981. кадр 223
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Верховский Вадим Вадимович

Отец ребёнка: Верховский Вадим Никандрович

ЦГИА СПб. ф.19 оп.127 д.1289 кадр 69
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Верховский Марк Вадимович

Отец ребёнка: Верховский Вадим Никандрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещен в Благовещенской на Васильевском острове церкви 15-го февраля. Родители - кандидат СПб Университета, сын губернского секретаря Вадим Никандрович Верховский и законная жена его Александра Никола... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Верховский Ростислав Вадимович

Отец ребёнка: Верховский Вадим Никандрович

ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.1686, 138 кадр
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Сазонова (Верховская) Анна Вадимовна

Отец ребёнка: Верховский Вадим Никандрович

Смерть
1960

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