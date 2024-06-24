Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирзянова Раиса Раисовна
Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирзянов Ринат Раисович
Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирзянов Равиль Раисович
Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Рождение ребёнка
05.11.1961
Дочь: Шафиева Рузалия Раисовна
Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Смерть
Неизвестно