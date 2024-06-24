Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибрагим

Мать: Миннегаян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирзянова Раиса Раисовна

Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирзянов Ринат Раисович

Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирзянов Равиль Раисович

Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Рождение ребёнка
05.11.1961

Дочь: Шафиева Рузалия Раисовна

Отец ребёнка: Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Смерть
Неизвестно

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