Сабирзянов Раис Миннегалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миннигали
Мать: Шамсинахар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабирзянова Раиса Раисовна
Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирзянов Ринат Раисович
Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирзянов Равиль Раисович
Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна
Рождение ребёнка
05.11.1961
Дочь: Шафиева Рузалия Раисовна
Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна
Смерть
Неизвестно