Сабирзянов Раис Миннегалиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сабирзянов Раис Миннегалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миннигали

Мать: Шамсинахар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабирзянова Раиса Раисовна

Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирзянов Ринат Раисович

Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирзянов Равиль Раисович

Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна

Рождение ребёнка
05.11.1961

Дочь: Шафиева Рузалия Раисовна

Мать ребёнка: Сабирзянова Миннегель Ибрагимовна

Смерть
Неизвестно

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