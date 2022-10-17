Лапинский Корнил (???)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Лапинский) ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лапинский (Лапинскiй) Савва (?) Корнилович
Мать ребёнка: (Лапинский) ?
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Лапинский Василий
Мать ребёнка: (Лапинский) ?
Смерть
Неизвестно