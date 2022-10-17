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Лапинский Корнил (???)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лапинский) ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Лапинский (Лапинскiй) Савва (?) Корнилович

Мать ребёнка: (Лапинский) ?

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лапинский Василий

Мать ребёнка: (Лапинский) ?

Смерть
Неизвестно

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