Лапинский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Лапинский Корнил (???)

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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