Мария Фёдорова
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Логинов1797 г.р.
Дети
Ларион Петров1822 г.р.
Алексей Петров1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Логинов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ларион Петров
Отец ребёнка: Пётр Логинов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Логинов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Логинов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно