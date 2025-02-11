Мария Фёдорова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Логинов1797 г.р.
Дети
Ларион Петров1822 г.р.
Алексей Петров1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Логинов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ларион Петров

Отец ребёнка: Пётр Логинов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Логинов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Логинов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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