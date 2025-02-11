Пётр Логинов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Логинов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Мария Фёдорова1806 г.р.
Дети
Ларион Петров1822 г.р.
Алексей Петров1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ларион Петров

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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