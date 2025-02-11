Пётр Логинов
мужской, родился 1797, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Мария Фёдорова1806 г.р.
Дети
Ларион Петров1822 г.р.
Алексей Петров1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ларион Петров
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно