Ларион Петров 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларион Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Фёдорова1806 г.р.
Отец
Пётр Логинов1797 г.р.
Супруги
Мария Тимофеева1821 г.р.
Дети
Николай Ларионов1844 г.р.
Мартемьян Ларионов1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пётр Логинов

Мать: Мария Фёдорова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Николай Ларионов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартемьян Ларионов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Нил Ларионов

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Гликерия Ларионовна) Гликерия Петровна / Гликерия Ларионовна

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрёна Ларионова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Авдотья Ларионова

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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