Ларион Петров
мужской, родился 1822, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Фёдорова1806 г.р.
ОтецПётр Логинов1797 г.р.
Супруги
Мария Тимофеева1821 г.р.
Дети
Николай Ларионов1844 г.р.
Мартемьян Ларионов1846 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пётр Логинов
Мать: Мария Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Николай Ларионов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартемьян Ларионов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Нил Ларионов
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Гликерия Ларионовна) Гликерия Петровна / Гликерия Ларионовна
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрёна Ларионова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Авдотья Ларионова
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Смерть
Неизвестно