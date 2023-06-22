Подгорный Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: Подгорный Леонид
Мать: Малова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подгорная Татьяна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Подгорная Анастасия
Мать ребёнка: Подгорная Татьяна
Рождение ребёнка
2015
Сын: Подгорный Иван
Мать ребёнка: Подгорная Татьяна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Подгорная Анна
Мать ребёнка: Подгорная Татьяна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Подгорная Ольга
Мать ребёнка: Подгорная Татьяна