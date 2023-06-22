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Подгорный Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Подгорный Леонид

Мать: Малова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорная Татьяна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Подгорная Анастасия

Мать ребёнка: Подгорная Татьяна

Рождение ребёнка
2015

Сын: Подгорный Иван

Мать ребёнка: Подгорная Татьяна

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Подгорная Анна

Мать ребёнка: Подгорная Татьяна

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Подгорная Ольга

Мать ребёнка: Подгорная Татьяна

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