Малова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Малов Николай Николаевич

Мать: Малова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпагин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорный Леонид

Рождение ребёнка
1981

Сын: Подгорный Александр Леонидович

Отец ребёнка: Подгорный Леонид

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Подгорная Надежда Леонидовна

Отец ребёнка: Подгорный Леонид

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