Малова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпагин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подгорный Леонид
Рождение ребёнка
1981
Сын: Подгорный Александр Леонидович
Отец ребёнка: Подгорный Леонид
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Подгорная Надежда Леонидовна
Отец ребёнка: Подгорный Леонид