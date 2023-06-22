Подгорная Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорная Татьяна

Подгорная Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Подгорная Анастасия

Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович

Рождение ребёнка
2015

Сын: Подгорный Иван

Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Подгорная Анна

Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Подгорная Ольга

Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорный Александр Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close