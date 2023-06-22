Подгорная Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Подгорная Анастасия
Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович
Рождение ребёнка
2015
Сын: Подгорный Иван
Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Подгорная Анна
Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Подгорная Ольга
Отец ребёнка: Подгорный Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно