Лепилина Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепилина Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Николай Никитович

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепилина Мария Никитична

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Петр Никитич

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Владимир Никитич

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Иван Никитич

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Валентин Никитич

Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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