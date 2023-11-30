Лепилина Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1908
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Николай Никитович
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепилина Мария Никитична
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Петр Никитич
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Иван Никитич
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепилин Никита Митрофанович
Смерть
Неизвестно