Лепилин Никита Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепилин Никита Митрофанович

Лепилин Никита Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липилин Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Николай Никитович

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепилина Мария Никитична

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Петр Никитич

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Владимир Никитич

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Иван Никитич

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепилин Валентин Никитич

Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.