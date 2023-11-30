Лепилин Никита Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липилин Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Николай Никитович
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепилина Мария Никитична
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Петр Никитич
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепилин Иван Никитич
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лепилина Александра Егоровна
Смерть
Неизвестно