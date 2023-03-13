Семенков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти03.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Семенков Василий Семенович
Мать: Семенкова Анна Фокична
Сын: Семенков Василий Иванович
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Сын: Семенков Николай Иванович
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Сын: Семенков Александр Иванович
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Аскитрея Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Сын: Семенков Василий Иванович
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна
Дочь: Семенкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна