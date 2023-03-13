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Семенков Иван Васильевич

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

03.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Семенков Василий Семенович

Мать: Семенкова Анна Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Жена: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.

Сын: Семенков Василий Иванович

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.04.1906 ст.

Сын: Семенков Николай Иванович

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1907 ст.

Сын: Семенков Александр Иванович

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1909 ст.

Дочь: Семенкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.

Дочь: Семенкова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1912 ст.

Дочь: Семенкова Аскитрея Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1913 ст.

Дочь: Семенкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.

Дочь: Семенкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.

Сын: Семенков Василий Иванович

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: Семенкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Семенкова (Фомичева) Аполлинария Ивановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.04.1919
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От тифа.

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