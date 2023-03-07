Семенкова Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Семенкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Семенков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Семенкова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Семенков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно