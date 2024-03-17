Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

24.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880 ст.

Отец: Жоров Панкратий Иванович

Мать: Жорова (Алейникова) Анна Андреевна

Очкино, Сумська область
Крещение
25.09.1880 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Ксения Андреева Москаленкова.
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Муж: Жидков Захар Сергеевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: ссела Очкино отставной рядовой Павел Стефанов Карман и Козма Евстафьев Снитка. По невесте: того же села крестьяне собственники Григорий Климентов Прожога и Лука Авраамов Будила.
Смерть
Неизвестно

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