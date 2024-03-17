Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880 ст.
Крещение
25.09.1880 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Ксения Андреева Москаленкова.
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Поручители по жениху: ссела Очкино отставной рядовой Павел Стефанов Карман и Козма Евстафьев Снитка. По невесте: того же села крестьяне собственники Григорий Климентов Прожога и Лука Авраамов Будила.
Смерть
Неизвестно