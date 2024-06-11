Жорова (Алейникова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Алейникова) Анна Андреевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
15.04.1879 ст.

Муж: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Корнелий Елисеев Булавинов, Козма Титов Жоравлев и Фома Карпов Демиденко. По невесте: крестьяне собственники жители Очкино Климентий Соз... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1880 ст.

Дочь: Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
16.08.1883 ст.

Сын: Жоров Диомид Панкратьевич

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.

Сын: Жоров Порфирий Панкратьевич

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1887 ст.

Дочь: (Жорова) Пелагея Панкратьевна

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.

Дочь: (Жорова) Ульяния Панкратьевна

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Сын: Жоров Никифор Панкратьевич

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Дочь: (Жорова) Евфросиния Панкратьевна

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.

Сын: Жоров Пётр Панкратьевич

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Жоров Филипп Панкратьевич

Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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