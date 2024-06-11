Жорова (Алейникова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1879 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Корнелий Елисеев Булавинов, Козма Титов Жоравлев и Фома Карпов Демиденко. По невесте: крестьяне собственники жители Очкино Климентий Соз... Показать все
Рождение ребёнка
24.09.1880 ст.
Дочь: Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1883 ст.
Сын: Жоров Диомид Панкратьевич
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.
Сын: Жоров Порфирий Панкратьевич
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1887 ст.
Дочь: (Жорова) Пелагея Панкратьевна
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1890 ст.
Дочь: (Жорова) Ульяния Панкратьевна
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Сын: Жоров Никифор Панкратьевич
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Дочь: (Жорова) Евфросиния Панкратьевна
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Жоров Филипп Панкратьевич
Отец ребёнка: Жоров Панкратий Иванович
Смерть
Неизвестно