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Жоров Порфирий Панкратьевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

09.11.1884 ст.

Дата смерти

10.11.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884 ст.

Отец: Жоров Панкратий Иванович

Мать: Жорова (Алейникова) Анна Андреевна

Очкино, Сумська область
Крещение
10.11.1884 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Ксения Андреева Москаленкова.
Бракосочетание
19.10.1908 ст.

Жена: Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Захарий Сергеев Жидков и Григорий Климов Прожога. По невесте: крестьяне село Очкино Василий Иванов Шевченок и Михаил Трофимов Снытко.
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.

Сын: Жоров Роман Порфирьевич

Мать ребёнка: Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1912 ст.

Дочь: (Жорова) Ульяния Порфирьевна

Мать ребёнка: Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна

Очкино, Сумська область
Смерть
10.11.1920
Очкино, Сумська область
Причина смерти: убит на войне. Заявление о смерти было сделано Народным судом 5-го участка Новгор. уезда.

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