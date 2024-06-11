Жоров Порфирий Панкратьевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1884 ст.
Дата смерти10.11.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884 ст.
Крещение
10.11.1884 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне Григорий Климов Прожога и Ксения Андреева Москаленкова.
Бракосочетание
19.10.1908 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Захарий Сергеев Жидков и Григорий Климов Прожога. По невесте: крестьяне село Очкино Василий Иванов Шевченок и Михаил Трофимов Снытко.
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.
Мать ребёнка: Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
14.12.1912 ст.
Дочь: (Жорова) Ульяния Порфирьевна
Мать ребёнка: Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна
Смерть
10.11.1920
Причина смерти: убит на войне. Заявление о смерти было сделано Народным судом 5-го участка Новгор. уезда.