Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
19.10.1908 ст.

Муж: Жоров Порфирий Панкратьевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Захарий Сергеев Жидков и Григорий Климов Прожога. По невесте: крестьяне село Очкино Василий Иванов Шевченок и Михаил Трофимов Снытко.
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.

Сын: Жоров Роман Порфирьевич

Отец ребёнка: Жоров Порфирий Панкратьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
14.12.1912 ст.

Дочь: (Жорова) Ульяния Порфирьевна

Отец ребёнка: Жоров Порфирий Панкратьевич

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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