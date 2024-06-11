Жорова (Ижога) Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
19.10.1908 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Захарий Сергеев Жидков и Григорий Климов Прожога. По невесте: крестьяне село Очкино Василий Иванов Шевченок и Михаил Трофимов Снытко.
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Жоров Порфирий Панкратьевич
Рождение ребёнка
14.12.1912 ст.
Дочь: (Жорова) Ульяния Порфирьевна
Отец ребёнка: Жоров Порфирий Панкратьевич
Смерть
Неизвестно