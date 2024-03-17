Жидков Захар Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Поручители по жениху: ссела Очкино отставной рядовой Павел Стефанов Карман и Козма Евстафьев Снитка. По невесте: того же села крестьяне собственники Григорий Климентов Прожога и Лука Авраамов Будила.
Смерть
Неизвестно