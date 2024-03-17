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Жидков Захар Сергеевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Жидкова (Жорова) Фёкла Панкратьевна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: ссела Очкино отставной рядовой Павел Стефанов Карман и Козма Евстафьев Снитка. По невесте: того же села крестьяне собственники Григорий Климентов Прожога и Лука Авраамов Будила.
Смерть
Неизвестно

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