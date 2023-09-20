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Авруцкий Лейзор Шмилевич

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1812 или 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 или 1817

Отец: Авруцкий Шмило Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Авруцкий Михель Лейзерович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1858
Шпола, Черкаська область

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