Авруцкий Лейзор Шмилевич
Место рождения
Дата рождения1812 или 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 или 1817
Отец: Авруцкий Шмило Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Авруцкий Михель Лейзерович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858