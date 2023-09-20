Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Авруцкий Лейзор Шмилевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Авруцкий Мошко (Мойше) Шмуль-Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1875