Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Шмиль (Шмуль Лейба) (Шмуль Лейба) Лейзерович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Авруцкий Лейзор Шмилевич

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Авруцкий Кива (Акива) Шмуль-Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Авруцкий Мошко (Мойше) Шмуль-Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Авруцкий Фроим Шмуль-Лейбович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1875

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