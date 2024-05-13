Сергиенко (Баяхчиянц) Сергей Арамович
Место рождения
Дата рождения13.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974
Рождение ребёнка
09.08.2016
Сын: Сергиенко Даниил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2021
Сын: Сергиенко Денис Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
04.10.2022
Жена: скрыто настройками приватности