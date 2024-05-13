Сергиенко (Баяхчиянц) Сергей Арамович 13.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергиенко (Баяхчиянц) Сергей Арамович

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

13.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974

Отец: Баяхчиянц Арам Рубенович

Мать: Баяхчиянц (Сергиенко) Нина Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
09.08.2016

Сын: Сергиенко Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.08.2021

Сын: Сергиенко Денис Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
04.10.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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