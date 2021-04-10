Богомягков Петр Григорьевич
мужской, родился 28.05.1906, Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
умер 1978, Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
ОтецБогомягков Григорий ПорфирьевичС 1874 по 1875 г.р.
МатьБогомягкова (Богомягкова) Мария ДимитриевнаВычислено 1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1906
Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1978
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край