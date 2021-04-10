Богомягков Петр Григорьевич 28.05.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Богомягков Петр Григорьевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился 28.05.1906, Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

умер 1978, Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Отец
Богомягков Григорий ПорфирьевичС 1874 по 1875 г.р.
Мать
Богомягкова (Богомягкова) Мария ДимитриевнаВычислено 1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1906

Отец: Богомягков Григорий Порфирьевич

Мать: Богомягкова (Богомягкова) Мария Димитриевна

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Смерть
1978
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

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