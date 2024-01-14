Кваскова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваскова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: Фёкла (Возможно)

Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Квасков Ефим

Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Квасков Дмитрий

Отец ребёнка: Квасков Ефим

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
23.06.1883

Дочь: Мухина, Тетерева? Аграфена

Отец ребёнка: Квасков Ефим

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Квасков Ефим

Смерть
Неизвестно
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