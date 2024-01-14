Кваскова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: Фёкла (Возможно)
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Квасков Ефим
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Квасков Дмитрий
Отец ребёнка: Квасков Ефим
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
23.06.1883
Дочь: Мухина, Тетерева? Аграфена
Отец ребёнка: Квасков Ефим
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Квасков Ефим
Смерть
Неизвестно