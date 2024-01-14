Квасков Ефим
Место рожденияВахромеево, Кашинский район, Тверская область
Дата рождения06.03.1859
Дата смерти04.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1859
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кваскова Анисья
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Квасков Дмитрий
Мать ребёнка: Кваскова Анисья
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
23.06.1883
Дочь: Мухина, Тетерева? Аграфена
Мать ребёнка: Кваскова Анисья
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Кваскова Анисья
Смерть
04.11.1910
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Причина смерти: Воспаление лёгких
Похороны
Неизвестно
Вязовец, Кашинский район, Тверская область