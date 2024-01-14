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Квасков Ефим

Место рождения

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область

Дата рождения

06.03.1859

Дата смерти

04.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

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МБ
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Место
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Рождение
06.03.1859

Отец: Иван

Мать: Настасья

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кваскова Анисья

Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Квасков Дмитрий

Мать ребёнка: Кваскова Анисья

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния. Приход: Троицкая церковь (1813) села Вязовец
Рождение ребёнка
23.06.1883

Дочь: Мухина, Тетерева? Аграфена

Мать ребёнка: Кваскова Анисья

деревня Вахромеево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд,Тверская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Кваскова Анисья

Смерть
04.11.1910
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Причина смерти: Воспаление лёгких
Похороны
Неизвестно
Вязовец, Кашинский район, Тверская область
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