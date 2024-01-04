Александра Косьминична (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Косьминична (Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Гапоненко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапоненко Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбацкая Харитина Ефимовна

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Прокопий Ефимович

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Степан Ефимович

Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Смерть
Неизвестно
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