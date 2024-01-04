Александра Косьминична (Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Рождение ребёнка
18.05.1902
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапоненко Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбацкая Харитина Ефимовна
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Прокопий Ефимович
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Степан Ефимович
Отец ребёнка: Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Смерть
Неизвестно