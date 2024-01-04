Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапоненко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Гапоненко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гапоненко Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Косьминична (Кузьминична)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбацкая Харитина Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Успенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гапоненко Степан Ефимович

Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close