Гапоненко Евфимий (Ефим) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гапоненко Павел
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гапоненко Анисья (Онисья, Аксинья) Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
18.05.1902
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гапоненко Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбацкая Харитина Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Прокопий Ефимович
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапоненко Степан Ефимович
Мать ребёнка: Александра Косьминична (Кузьминична)
Смерть
Неизвестно