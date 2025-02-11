Марфа Степанова
женский, родилась 1819
умерла Неизвестно
Супруги
Агап Дмитриев1819 г.р.
Дети
Василий Агапов1837 г.р.
Абрам Агапов1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Агапов
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абрам Агапов
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Агапова
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ивлий Агапов
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно