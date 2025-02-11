Марфа Степанова 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла Неизвестно

Супруги
Агап Дмитриев1819 г.р.
Дети
Василий Агапов1837 г.р.
Абрам Агапов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Дмитриев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Агапов

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абрам Агапов

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Агапова

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ивлий Агапов

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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