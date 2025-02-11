Агап Дмитриев
мужской, родился 1819, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна1790 г.р.
ОтецДмитрий Петров1784 г.р.
Супруги
Марфа Степанова1819 г.р.
Дети
Василий Агапов1837 г.р.
Абрам Агапов1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Дмитрий Петров
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Агапов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Абрам Агапов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Агапова
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ивлий Агапов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно