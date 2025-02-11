Агап Дмитриев 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Агап Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна1790 г.р.
Отец
Дмитрий Петров1784 г.р.
Супруги
Марфа Степанова1819 г.р.
Дети
Василий Агапов1837 г.р.
Абрам Агапов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дмитрий Петров

Мать: Анна

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Агапов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абрам Агапов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Агапова

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ивлий Агапов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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