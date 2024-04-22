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Титов Георгий Прокопьевич

Место рождения

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Титов Прокопий Дмитриевич

Мать: Титова Наталья Гавриловна

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Титов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Титов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Титов Гавриил Георгиевич

Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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