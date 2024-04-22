Титов Георгий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1903
Сын: Титов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Титова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно