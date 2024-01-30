Титова Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Титов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Титова Агапья Прокопьевна
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Титова Августа Прокопьевна
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Титова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Титова Евфимия Прокопьевна
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Титова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886