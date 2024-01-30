Титова Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Наталья Гавриловна

Титова Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Титов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Титова Агапья Прокопьевна

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Титова Августа Прокопьевна

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Титова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Титова Евфимия Прокопьевна

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Титова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Титов Прокопий Дмитриевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Прокопий Дмитриевич

Смерть
1886
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close