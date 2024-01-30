Титова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Титов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Титов Георгий Прокопьевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Титов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Титов Георгий Прокопьевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Титов Гавриил Георгиевич

Отец ребёнка: Титов Георгий Прокопьевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Георгий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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