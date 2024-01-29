Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.09.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Баев Михайло Иванович
Мать: Баева Наталья Васильевна
Сын: Козьмин Михаил Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Григорий Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Дочь: Козьмина Анисия Никоноровна
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Симеон Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Федор Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Иоанн Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Тимофей Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Дочь: Козьмина Евдокия Никоноровна
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Дочь: Козьмина Пелагея Никоноровна
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович
Сын: Козьмин Василий Никонорович
Отец ребёнка: Козьмин Никонор Федорович