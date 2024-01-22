Козьмин Симеон Никонорович
Место рождения
Дата рождения24.05.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1883 ст.
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1907 ст.
Дочь: Козьмина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.
Дочь: Козьмина Августа Семеновна
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.
Дочь: Козьмина Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Дочь: Козьмина Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
С 1918 по 1919
Сын: Козьмин Александр Семенович
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Козьмина Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно