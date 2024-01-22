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Козьмин Симеон Никонорович

Место рождения

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

24.05.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1883 ст.

Отец: Козьмин Никонор Федорович

Мать: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1907 ст.

Дочь: Козьмина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1909 ст.

Сын: Козьмин Федор Семенович

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.

Дочь: Козьмина Августа Семеновна

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.

Дочь: Козьмина Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Дочь: Козьмина Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
С 1918 по 1919

Сын: Козьмин Александр Семенович

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Козьмина Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Козьмина (Андронова) Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно

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