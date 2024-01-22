Козьмин Никонор Федорович
Место рождения
Дата рождения28.07.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Козьмин Михаил Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Григорий Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Дочь: Козьмина Анисия Никоноровна
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Симеон Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Федор Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Иоанн Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Тимофей Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Дочь: Козьмина Евдокия Никоноровна
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Дочь: Козьмина Пелагея Никоноровна
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Сын: Козьмин Василий Никонорович
Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна