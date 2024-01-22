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Козьмин Никонор Федорович

Место рождения

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

28.07.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1851 ст.

Отец: Козьмин Федор Егорович

Мать: Козьмина (Баева) Ефимия Артемьевна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Жена: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1875 ст.

Сын: Козьмин Михаил Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Козьмин Григорий Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1879 ст.

Дочь: Козьмина Анисия Никоноровна

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1883 ст.

Сын: Козьмин Симеон Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1885 ст.

Сын: Козьмин Федор Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.

Сын: Козьмин Иоанн Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1890 ст.

Сын: Козьмин Тимофей Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.

Дочь: Козьмина Евдокия Никоноровна

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.

Дочь: Козьмина Пелагея Никоноровна

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.

Сын: Козьмин Василий Никонорович

Мать ребёнка: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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