Козьмина (Баева) Ефимия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1838 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1845 ст.
Сын: Козьмин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович
Рождение ребёнка
28.07.1851 ст.
Сын: Козьмин Никонор Федорович
Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович
Рождение ребёнка
09.12.1949 ст.
Дочь: Козьмина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович
Смерть
Неизвестно