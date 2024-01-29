Козьмина (Баева) Ефимия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина (Баева) Ефимия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1838 ст.

Муж: Козьмин Федор Егорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1841 ст.

Сын: Козьмин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1845 ст.

Сын: Козьмин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1851 ст.

Сын: Козьмин Никонор Федорович

Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1949 ст.

Дочь: Козьмина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Козьмин Федор Егорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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