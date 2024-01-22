Баева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1825 по 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1826 ст.
Отец: Баев Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1848 ст.
Дочь: Баева Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Баев Михайло Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1852 ст.
Дочь: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна
Отец ребёнка: Баев Михайло Иванович
Смерть
Неизвестно