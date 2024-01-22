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Баева Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1825 по 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1826 ст.

Отец: Баев Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1848 ст.

Дочь: Баева Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Баев Михайло Иванович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1852 ст.

Дочь: Козьмина (Баева) Устиния Михайловна

Отец ребёнка: Баев Михайло Иванович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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