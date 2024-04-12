Арефьев Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Арефьев Герасим Леонов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Арефьева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Арефьева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Арефьева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Арефьева Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Арефьева Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно