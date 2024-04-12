Арефьева Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Ксения Семеновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Арефьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Арефьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Арефьев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Иван Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
протопопова дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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