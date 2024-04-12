Арефьева Ксения Семеновна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Арефьев Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протопопова дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно