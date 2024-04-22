Арзубов Аристарх Владимирович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти01.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.1942
Архангельская область