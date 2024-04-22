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Арзубов Аристарх Владимирович

Место рождения

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

01.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Арзубов Владимир Павлович

Мать: Арзубова Анфиса Васильевна

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.1942
Архангельская область
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