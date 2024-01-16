Арзубова Анфиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Арзубов Аристарх Владимирович
Отец ребёнка: Арзубов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Арзубов Флавиан Владимирович
Отец ребёнка: Арзубов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно