Арзубова Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Анфиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Арзубов Аристарх Владимирович

Отец ребёнка: Арзубов Владимир Павлович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Арзубов Флавиан Владимирович

Отец ребёнка: Арзубов Владимир Павлович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Владимир Павлович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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