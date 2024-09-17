Хирлюк Яким Микитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Хирлюк Микита
Мать: Прапрабабушка
Умер в 1980 от аппендицита (врачи не смогли спасти)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хирлюк Иван Якимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1936
Дочь: Малец Дарья Якимовна
Мать ребёнка: Прабабушка
Смерть
Неизвестно