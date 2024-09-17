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Хирлюк Яким Микитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Хирлюк Микита

Мать: Прапрабабушка

Умер в 1980 от аппендицита (врачи не смогли спасти)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хирлюк Иван Якимович

Мать ребёнка: не указана

Воегоща, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хирлюк Тимофей Якимович

Мать ребёнка: не указана

Воегоща, Волинська область
Рождение ребёнка
30.03.1936

Дочь: Малец Дарья Якимовна

Мать ребёнка: Прабабушка

Смерть
Неизвестно

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