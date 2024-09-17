Малец Дарья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1936
Дата смерти16.11.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936
Отец: Хирлюк Яким Микитович
Мать: Прабабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двойняшки
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малец Александр Федорович
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
живет в Сумской обл., в г. Шостка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малец Петр Федорович
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Малец Мария Федоровна
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1970
Дочь: Бойдакова Лида Федоровна
Отец ребёнка: Малец Федор Павлович
Смерть
16.11.1988