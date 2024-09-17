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Малец Дарья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1936

Дата смерти

16.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1936

Отец: Хирлюк Яким Микитович

Мать: Прабабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двойняшки

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Александр Федорович

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

живет в Сумской обл., в г. Шостка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Павел Федорович

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Василий Федорович

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малец Петр Федорович

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Малец Мария Федоровна

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Рождение ребёнка
18.12.1970

Дочь: Бойдакова Лида Федоровна

Отец ребёнка: Малец Федор Павлович

Смерть
16.11.1988

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