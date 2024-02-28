город Камень-Каширский, город Камень-Каширский, Волинська область (на 2018) — Familio

Камень-Каширский

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Каменно-Коширская волость
769. Каменный Коширск, село бывшее владельческое, дворов 152, жителей 989, волостное правление (уездный город в 46 верстах), 2 церкви православных, костел, школа, 4 посто Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Ковельский уезд, Камено-Каширская волость
местечко Камено-Каширск
Волынская губерния, Ковельский уезд
местечко Камено-КаширсК

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2902Камінь-Каширськиймістоцентр міської ради, місто районного підпорядкування, центр районур-н Камінь-КаширськийКамінь-Каширська міська рада
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