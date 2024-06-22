Колотилин Александр Михайлович
Место рожденияМихайловская, Волгоградская обл.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Колотилин Михаил
Мать: не указана
Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Усова (Колотилина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Колотилина (Зайцева) Екатерина Фроловна
Хутор Вихлянцевский
Смерть
Неизвестно