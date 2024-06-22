Колотилин Александр Михайлович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотилин Александр Михайлович

Место рождения

Михайловская, Волгоградская обл.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Колотилин Михаил

Мать: не указана

Михайловская, Волгоградская обл.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Усова (Колотилина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Колотилина (Зайцева) Екатерина Фроловна

Хутор Вихлянцевский
Смерть
Неизвестно

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